Länger wirten, aber ohne Musik

An den sechs Wochenenden vom 5./6. Juli bis 9./10. August finden in der Burgdorfer Oberstadt während der Sommerferien die «mediterranen Nächte» statt. Dies teilte die Präsidialdirektion mit. Im Bereich der Schmiedengasse könnten die Gäste die Sommernächte jeweils am Freitag und Samstag in der «schönen und einladenden» Altstadt länger geniessen. Das Regierungsstatthalteramt Emmental hat den Gastgewerbebetrieben eine Verlängerung der Öffnungszeit von 0.30 bis 1.30 Uhr bewilligt. Länger geöffnet bleiben die Betriebe Don Antonio, La Bomba, Restaurant zur Metzgern, Café-Bar zur Dänälä sowie Tigris Kebap & Pizza.