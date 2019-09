Kühe, Glocken und Blumen

Die Leute stehen an diesem Vormittag an den Strassenrändern dicht nebeneinander. Sie unterhalten sich angeregt über den Sommer, das Vieh und das schöne Wetter. Die Tische der Beiz des Frauenvereins und der Landfrauengruppe Sumiswald beim Führwehrweier sind voll besetzt. Bratwürste brutzeln auf dem Grill. Die Helferinnen sind emsig unterwegs, tragen die Getränke sogar auf die andere Strassenseite. Am Vormittag beginnt die Alpabfahrt mit den Hirtschaften der Hinterarnialp. Am Nachmittag folgen jene der Lüderenalp. Insgesamt ziehen 600 Rinder nach Sumiswald.