Junge frischen mit Gemüse den Markt auf

Leuchtend rot sind die Radiesli, violett glänzt die Aubergine, die danebenliegt, eingebettet zwischen Kraut und Rüben und was nun sonst noch im Emmental frisch geerntet wird. Angeboten in Holzkisten, die mit «Landlicht» angeschrieben sind. Aber auch Sirup, Salatsaucen und Züpfen warten auf dem Tisch vor einem Lagerraum der Weidhof GmbH an der Kirchbergstrasse Burgdorf, gleich neben der hinteren Unterführung des Bahnhofes, neben der Firma Fors.