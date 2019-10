Jetzt zeigen sie, was sie können

Die Schau des Gewerbevereins Signau findet alle acht Jahre statt. Dieses Wochenende ist es wieder soweit. An über 60 Ständen präsentieren sich die Aussteller unter dem Motto Tradition und Innovation.

Gleich beim Eingang zum Ausstellungsrundgang tragen zudem die Hufschmiede ihre alle zwei Jahre stattfindende Schweizermeisterschaft aus. Zur Eröffnung empfing OK-Präsident Christoph Hofer Prominenz aus Politik und Wirtschaft.

Am Freitagabend ist die Ausstellung bis um 22 Uhr offen, am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.