Investitionen blieben auf der Strecke

Grund zur Sorge gibt es derzeit in der Zähringerstadt nicht, wenn es um die Finanzen geht. Die Budgetdisziplin in den einzelnen Direktionen mache sich bezahlt, sagte Gemeinderätin Beatrice Kuster am Montag vor den Medien. Allerdings müsse sie die Begehrlichkeiten ihrer Ratskolleginnen und -kollegen ab und an auch einmal bremsen, ergänzte die Leiterin des Ressorts Finanzen. Zuversicht sei auch darum angebracht, betonte der Leiter der Finanzdirektion, Peter Hofer, «weil wir mehr Eigenkapital und weniger Schulden haben. Das ist eine gute Basis.»