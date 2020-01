Immer mehr Mütter gebären im Emmental

Seit vier Jahren tönt es immer gleich. Jedesmal teilt das Spital Emmental zum Jahreswechsel mit, dass in seinen Räumen noch nie so viele Kinder geboren worden seien wie im soeben abgelaufenen. Seit 2016 wird der Rekord Jahr für Jahr geknackt. Damals erblickten in Burgdorf 611 Babys das Licht der Welt, dann stieg die Zahl stetig und Ende letzten Jahres waren es 736.