Im Steinhof wird es jetzt laut

Vor drei Jahren begann die Projektierung des neuen BLS-Bahnhofs Steinhofs, jetzt kann mit der Ausführung gestartet werden. «Am 5. September hat das Bundesamt für Verkehr die Baubewilligung erteilt», sagte BLS-Gesamtprojektleiter Hannes Kobel am Dienstagabend an einer Orientierung der Bevölkerung. Diese war in grosser Zahl gekommen, zumal der Bau der neuen Station südlich des Bahnübergangs Zähringerstrasse mit Lärm und Staub für die Quartierbewohner verbunden sein wird. Allerdings versicherte Kobel: «Die meisten lärmigen Arbeiten finden tagsüber statt.» Während der ganzen Bauzeit von heute bis 2021 seien in 88 Nächten Arbeiten geplant, die jedoch nicht stets gleich lärmintensiv seien.