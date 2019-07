Holzbauer baut sich selber um

«Es gibt verschiedene Gründe», sagt Bernhard Wälti, Geschäftsleiter der Wälti Holzbau AG an der Dorfstrasse in Signau. Er spricht damit an, dass sich der über 70-jährige, traditionelle Holzbaubetrieb neu ausrichten will. Und er fügt gleich an: «Ich haben schon lange jemanden gesucht, der mich in der Geschäftsleitung unterstützt.»