Hier entstehen elf Wohnungen

An der Mittelstrasse 1 in Oberburg sollen auf der Parzelle 750 und 753 zwei alte Wohnhäuser abgerissen werden. Dem einen Gebäude vorgelagert ist, sozusagen als Schallschutz, die ehemalige Schreinerei Brand an der Emmentalstrasse. Im alten Holz- beziehungsweise Steinhaus hätten bislang nur noch zwei Personen gewohnt, die inzwischen ausgezogen seien, wie Daniel Sollberger erläutert. Zusammen mit dem Baumeister Willi Bähler von der heimischen O. Mäder AG stellt er die Bauherrschaft innerhalb der Baugesellschaft Mittelstrasse Oberburg. Gleichzeitig ist der Architekt von der Liechti+Sollberger AG in Burgdorf zuständig für die Planung und der Realisierung des Neubaus auf den frei werdenden Parzellen.