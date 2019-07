Herr Waber, was läuft falsch im Sozialdienst?

Herr Waber, was stimmt am Organisationsreglement des Sozialdienstes Region Trachselwald nicht?

Darin gibt es gravierende Fehler.

Zum Beispiel?

Der Verbandsrat hat zu viele Aufgaben und zu viel Macht. Er ist Exekutive und Sozialbehörde zugleich und macht damit alles, was früher in den Fürsorge- und Sozialkommissionen der Gemeinden geregelt wurde. Das grosse Problem ist: Der Verbandsrat ist als Sozialbehörde und Exekutive in einem überfordert. Das fiel mir vorher nie auf.