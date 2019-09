Gölä und die Emmentaler

Am 6. September 1999 war in der «Berner Zeitung» zu lesen: «Göläs Rückkehr zu seinen Wurzeln».

Gölä – der Name, den heute jeder und jede in der Schweiz kennt, war damals eher noch ein Geheimtipp. Im Emmental aber hatte der Rockmusiker bereits eine treue Fanszene. 1998 war er zum ersten Mal in der Region aufgetreten, an der «Radio-Emme-Party». Danach, so berichtete der BZ-Kollege, sei «fast wie über Nacht» aus dem Büezer ein Star geworden.