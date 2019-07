Gewässerräume gaben zu reden

«Das Vorhaben ist kein Furz des Gemeinderates», sagte Schangnaus Gemeindepräsident Beat Gerber an einer öffentlichen Orientierung zur anstehenden Teilrevision der Ortsplanung.

Gegen 70 Personen waren in den Gasthof Alpenrose gekommen, um aus erster Hand zu erfahren, was angedacht ist. Und Beat Gerber machte rasch klar, weshalb der Gemeinderat nach 2007 in Sachen Ortsplanung über die Bücher geht: Der Bund hat das Gewässerschutzgesetz angepasst, der Kanton die Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen beschlossen.