Gesucht und gefunden?

Das Areal der ehemaligen Verbandsmolkerei am Farbweg im Bahnhofquartier ist eines der wichtigsten Entwicklungsgebiete in der Burgdorfer Innenstadt. Aber die alte Butterzentrale ist seit vier Jahren auch der Treffpunkt für randständige Personen. Neulich konnten sie – begleitet von den Streetworkern von Contact Mobil – für den von ihnen gegründeten Verein «CheckPunkt» einen Aufenthaltsraum in der Garage des stillgelegten Betriebs beziehen.