Gemeinderätin tritt per sofort zurück

Sonja Bürki tritt per 14. Juli aus dem Wyniger Gemeinderat zurück. Sie leitet das Ressort Gesellschaft und Umwelt und sitzt seit Anfang 2017 als Vertreterin der Liste Gemeinsam für Wynigen (GFW) in der Exekutive. Doch weshalb nun dieser Rücktritt per sofort? Neuwahlen würden erst im Jahr 2020 anstehen. Der Rücktritt erfolge aus persönlichen Gründen, steht in der Mitteilung der Gemeinde.

Seitens Sonja Bürki klingt es anders. «Mit meinem Rücktritt will ich ein Statement abgeben, dass ich mit gewissen Vorgehensweisen und Haltungen innerhalb des Gemeinderats nicht einverstanden bin.» Mit welchen Vorgehensweisen und Haltungen, darauf aber wolle sie nicht genauer eingehen. Sie wolle niemanden persönlich angreifen. Doch die Art der Zusammenarbeit und das fehlende Vertrauen im Gemeinderat seien mit ein Grund für ihren Rücktritt.

Sie wurde nicht gehört

Zur Wahl gestellt habe sie sich, weil niemand aus einem Aussenbezirk im Gemeinderat gewesen sei. So gründete sie gemeinsam mit Christian Hulliger die Liste Gemeinsam für Wynigen. Hätten die beiden 2016 nicht kandidiert, hätte es stille Wahlen gegeben. Denn um die sieben Sitze im Wyniger Gemeinderat zu besetzen, traten die Ortsparteien SVP, SP, FDP, BDP und EVP mit einer gemeinsamen Siebnerliste an.

Es gehe den Rüedisbachern, Ferrenbergern, Friesenbergern, Mistelbergern und Kappelern darum, dass sie im Gemeinderat nach vielen Jahren wieder einmal eine Stimme hätten, sagte Christian Hulliger damals gegenüber dieser Zeitung. So wollten die beiden, die in Kappelen wohnen, die Anliegen der Aussenbezirke einbringen.

Scheinbar mit mässigem Erfolg. «Wir sind zwei Stimmen im Verhältnis zu sieben, bei der Entscheidungsfindung ist das nicht genug tragkräftig», sagt Sonja Bürki. Sehr oft habe sie sich zu wenig gehört gefühlt. Doch auch dazu will sie keine konkreten Beispiele machen.

Hitzige Debatten

Werden die Aussenbezirke zu wenig gehört? Diesen Eindruck habe er nicht, sagt Peter Bernhard (SVP), der im Gemeinderat das Ressort Finanzen unter sich hat. Weil der Gemeinderatspräsident und seine Stellvertreterin in den Ferien weilen, nimmt er gegenüber dieser Zeitung Stellung. Das Problem sieht er an einem anderen Ort. Bei den Debatten im Gemeinderat könne es schon mal etwas hitzig zu- und hergehen. «Sie hat das manchmal zu persönlich genommen.» Dass dies ein Grund sei, per sofort zu demissionieren, hätte er aber nicht gedacht.

Die Suche nach einem Ersatz

Sonja Bürki wollte mit ihrem Rücktritt jedoch nicht bis zu den nächsten Wahlen warten. Deshalb muss nun die GFW jemanden nominieren, der nachrückt. Sicher werde sie bei der Suche nach einem Kandidaten unterstützend zur Seite stehen, so Bürki.

Wird jemand gefunden, wird der Gemeinderat die Nachfolge von Bürki Mitte August wählen. Gibt es bis dahin allerdings keine Kandidierenden der Liste GFW, wird die Ersatzwahl an der nächsten Gemeindeversammlung traktandiert.