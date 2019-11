Geld für die Hochzeitsplanung

In Mötschwil wehrte sich niemand. Als der Gemeinderat im August an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung den Antrag für Fusionsabklärungen mit der Nachbargemeinde Hindelbank beantragte, sagten die 18 anwesenden Stimmberechtigten Ja. Das Gleiche hatte der Hindelbanker Gemeinderat bereits in eigener Kompetenz beschlossen.