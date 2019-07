«Fischermätteli» soll Geld erhalten

Die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) des bernischen Grossen Rats befürwortet einen Kantonsbeitrag von rund 2,15 Millionen Franken an die geplante Wohnüberbauung «Fischermätteli» in Burgdorf. Die Überbauung mit insgesamt zehn Mehrfamilienhäusern wird im Minergie-A-Eco-Standard erstellt. Damit erfüllten die Gebäude die Anforderungen an energieeffiziente Neubauten im Sinne des kantonalen Förderprogramms «Erneuerbare Energien und Energieeffizienz», schreibt die BaK in einer Medienmitteilung. Die Gesamtkosten der Überbauung belaufen sich auf 53 Millionen Franken.