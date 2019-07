Filme auf der Hostet

«22 Filme, die zum Lachen, Nachdenken, Weinen und Diskutieren anregen. Wir haben uns bemüht, ein möglichst vielseitiges und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen.» Die das schreiben, sind die Macherinnen und Macher des Open-Air-Kinos Hof 3 in Trubschachen.

Im Grossen und Ganzen ändert sich nicht viel: Wiederum werden die Polstersessel auf der Hostet vor dem Haus aufgestellt, durch ein Dach vor Regen geschützt. Und auch das Kinorestaurant wird betrieben, dieses Jahr von zwei Teams. Von Montag bis Donnerstag sorgen die Köche und Köchinnen des Zum Topf in Langnau für gefüllte Teller, Freitag und Samstag kocht das Team des Hof 3 selber, unter der Regie von Heidi Rey.

Zu Beginn eine Dokumentation

Das Filmprogramm startet am 23. Juli mit der Dokumentation «Fair Traders». Darin geht es um drei Frauen und Männer, die entschieden haben, sich für fairen und nachhaltigen Handel einzusetzen. Der Schweizer Regisseur Nino Jacusso stellt die drei Personen, ihre Philosophie sowie ihre Arbeit vor. Das Open-Air-Kino auf dem Hof 3 ist vier Wochen in Betrieb, am 17. August flimmert der letzte Film über die Leinwand – «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse». (we)

Open-Air-Kino Hof 3, Trubschachen. Vom 23. Juli bis zum 17. August, jeweils Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag (ausser in der ersten Woche); Filmstart ist um 21.45 Uhr.

Weitere Beiträge aus der Region Emmental (Berner Zeitung)