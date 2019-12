Fertig gezügelt

In der Luft liegt ein ganz besonderer Geruch: alte Sachen, von Büchern über Möbel bis hin zu exotischen Objekten wie Papageienfedern. Man riecht die Geschichte, die die Stücke im Depot verströmen. Noch Minuten nach dem Besuch im Kornhaus Burgdorf kann man diesen speziellen Geschmack auf der Zunge schmecken. Für jemanden, den alte Schätze faszinieren, ist es ein Wunderland, in dem man aussergewöhnliche Trouvaillen an jeder Ecke findet. Kopfbedeckungen, Armeeuniformen und Waffen, Schmuck und Alltagsgegenstände. Wo man auch hinschaut, gibt es im Kornhaus auf zwei Stockwerken Dinge zu entdecken.