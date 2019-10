Fahrt auf Verlangen

Um 19.02 Uhr ist Schluss. Dann fährt der letzte Bus von Hasle-Rüegsau in Richtung Affoltern. Etwas später, um 19.15 Uhr, fährt der letzte Linienbus von Burgdorf in Richtung Heimiswil/Lueg. Danach verkehren Nachttaxis anstelle der Linienbusse.

Doch nun tut sich etwas: Die Gemeinden Affoltern, Heimiswil, Hasle und Rüegsau wollen 2020 einen Mybuxi-Rufbus als Pilotprojekt für ein Jahr einführen. Der Name ist übrigens eine Abkürzung für Bustaxi. Die Kommunen möchten mit dem Versuch testen, ob die Mobilitätsbedürfnisse ihrer Einwohner und der Besucher so besser erfüllt werden können. Der Minibus fährt dann und dort, wo er innerhalb des Einsatzgebietes nachgefragt wird. Die Bedienzeiten orientieren sich am ersten und am letzten Zug in Hasle-Rüegsau. «Mybuxi ist jedoch keine Konkurrenz zur BLS», betonte Projektleiterin Stefanie Wiederkehr am Informationsabend auf der Lueg. Eingeladen hatten die Gemeinden Heimiswil und Affoltern. Anfang November werden die Gemeinden Hasle und Rüegsau ebenfalls eine Informationsveranstaltung durchführen.