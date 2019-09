Im Restaurant, im Kaufhaus, beim Coiffeur: Immer öfter werden die Kunden heute geduzt. Ob 60, ob 20, ob Ärztin, ob Handwerker – Alter und Status machen bei der Begrüssung von Fremden vielerorts keinen Unterschied mehr. Auch am Arbeitsplatz ist die Du-Kultur auf dem Vormarsch. Nicht nur unter Kollegen. Die CEOs von grossen Unternehmen setzen ebenso auf eine informelle Ansprache. So sind etwa die Chefs der Post, der Raiffeisen oder der SBB mit allen Mitarbeitern per Du.