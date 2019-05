Die zweite Uraufführung

Natürlich spielte das Geld eine Rolle: 1000 Franken pro Minute schien viel zu teuer für einen halbstündigen Streifen. Andere monierten, die weissen Kleider kämen in einem Farbfilm zu wenig zur Geltung. Und einige befürchteten, als Folge des Frosts im Frühling würde die Solätte 1956 zu wenig blumig werden.

Mindestens letztere Sorge stellte sich dann zwar als unnötig heraus. Trotzdem verschwand das von Charles Zbinden gedrehte Werk nach der Uraufführung im Kino Krone am 2. März 1957 in der Versenkung.

Der Solätte-Film blieb verschollen – aber nicht vergessen. Lokalhistorikerin Trudi Aeschlimann-Müller, die als Schülerin 1956 am Fest der Jugend dabei war, machte sich 2013 zusammen mit dem Filmschaffenden Raff Fluri auf die Suche. Zuerst erfolglos. Erst als Stadtpräsident Stefan Berger angefragt wurde und dieser seine Mitarbeiterin Brigitte Henzi nach dem verschwundenen Film im städtischen Archiv suchen liess, gelang der Durchbruch.

Am Mittwoch wurde das Bilddokument den Medien präsentiert. 62 Jahre nach der Uraufführung im Kino Krone wird der Film quasi in einer zweiten Uraufführung am Abend der Solätte 2019, am 24. Juni, um 19.30 Uhr, gleichenorts der Öffentlichkeit vorgeführt.

Der Tee in Gläsern

Warum der von der Stadt Burgdorf in Auftrag gegebene Film mehr als sechs Jahrzehnte verschwunden blieb und weshalb er 1957 zu einem Disput in der Bevölkerung führte, wissen weder Trudi Aeschlimann noch Raff Fluri. Aus heutiger Optik lassen sich keine Negativa feststellen.

Das Werk entspricht dem Zeitgeist der 50er-Jahre. Ein gutes Dezennium nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist bei manch einer Formation noch militärischer Drill zu erkennen. Rekruten gleich marschieren die Kadetten durch Ober- und Unterstadt der Schützenmatte zu. Mit nackten Oberkörpern tragen die Oberstufenschüler ihre Wettkämpfe aus und führen die Turnübungen dem in grosser Zahl anwesenden Publikum vor.