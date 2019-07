Die Tage der ARA-Brücke sind gezählt

Der Gemeinderat gibt in Sachen ARA-Brücke Gas. Ziemlich genau zwei Monate ist es her, seit er die Abstimmung über den Kredit für den Ersatz des Übergangs über die Ilfis gewonnen hat. Überwältigend gross war die Zustimmung nicht. Den 1630 Befürwortern standen 1171 Stimmbürger gegenüber, die der Meinung waren, die alte Brücke täte ihren Dienst noch lange.

Aber der Gemeinderat will sie weghaben. Denn sie ist nicht nur in einem schlechten baulichen Zustand, sie steht auch im Weg. «Im Bereich der bestehenden Brücke kam es in der Vergangenheit bei Hochwasser zu grösseren Überschwemmungen», schreibt die Kissling + Zbinden AG in den Unterlagen, die nun zusammen mit dem Baugesuch öffentlich aufliegen. Die Firma aus Bern hat das Projekt erarbeitet.

Neu mit Gehweg

Weil die Brücke in der Ilfis einen Engpass darstellte, hat das Wasser hier jeweils das Bachbett verlassen. Damit auch grosse Mengen den Durchgang passieren können, soll nun eine leichte Stahlbrücke entstehen. Sie wird mit einem Hubmechanismus ausgerüstet, sodass sie bei Hochwasser angehoben werden kann; auf der Seite flussabwärts soll zudem ein 1,5 Meter breiter Gehweg angebaut werden.

Auch künftig werden die Fahrzeuge auf der Brücke nicht kreuzen können.

Grösse, Spannweite und Linienführung bleiben gleich wie bisher. Und auch künftig werden die Fahrzeuge auf der Brücke nicht kreuzen können. Allerdings wird sie dereinst auch für 40-Tönner zugelassen sein.

Die Brücke erschliesst von der Ey her das Industriegebiet, in dem nebst der ARA-Region Langnau auch das Avag-Entsorgungszentrum und Blumen Berger zu Hause sind.

Viele Ausnahmen

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird es in diesem Bereich der Ilfis nicht sehr viel anders aussehen als heute. Bis die neue Brücke steht, allerdings schon. Dies schon allein deshalb, weil zuerst flussabwärts neben dem heutigen Bauwerk eine Hilfsbrücke erstellt werden muss, damit die Zufahrt zu den verschiedenen Firmen weiterhin gewährleistet bleibt.

Bevor er die Arbeiten in Auftrag geben kann, ist der Gemeinderat von Langnau aber darauf angewiesen, dass das Regierungsstatthalteramt eine ganze Reihe von Ausnahmebewilligungen erteilt. Denn es ist ein besonders heikler Ort, an dem die Baumaschinen auffahren werden.

Die Eingriffe an der Ilfis sollen auf ein «absolutes Minimum beschränkt» werden.



Der Eingriff erfolgt nicht bloss ausserhalb der Bauzone, sondern auch im Gewässerraum und in der sogenannten Grünzone Ilfis. «Die Grünzone bezweckt das Freihalten des Uferbereichs der Ilfis von Bauten und Anlagen.» Aber daran kann sich der Gemeinderat im Fall des Brückenersatzes ebenso wenig halten, wie er Eingriffe in die Ufervegetation oder das Überdecken von Fliessgewässern vermeiden kann.

Flächen werden wiederhergestellt

Eigentlich unnötig zu sagen, dass das Vorhaben «standortgebunden» sei, wie die Projektverfasserin in den Unterlagen zum Baugesuch erwähnt. Darin verspricht sie aber auch, dass die Eingriffe an der Ilfis auf ein «absolutes Minimum beschränkt» sein würden und die betroffenen Flächen nach Abschluss der Arbeiten mindestens im gleichen Umfang wiederhergestellt würden.

Läuft alles nach Plan, beginnen die Arbeiten im Herbst. Im Sommer 2020 sollte die neue Brücke stehen und der Hilfsübergang wieder entfernt sein. Das Baugesuch liegt bis zum 12. August öffentlich auf.

