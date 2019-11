Die SP übernimmt die Planung

Kein Langnauer Gemeinderat hat in der ersten Hälfte dieser Legislatur so oft zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung eingeladen wie Bernhard Gerber (SVP). In seinem Ressort Planung tat sich einiges. Die Arbeit wäre ihm noch lange nicht ausgegangen. Aber nun verlässt Gerber den Gemeinderat auf Ende Jahr. Seine Partei schickt als Ersatz Monika Kühni in die Exekutive.