Die Lohnerhöhung ist bewilligt

Am Schluss der Diskussion im Parlament erhob sich SP-Gemeinderat Niklaus Müller und stellte sich für sein Votum demonstrativ neben Gemeindepräsident Walter Sutter (SVP). Das sollte bekräftigen, was er zu sagen hatte: «Ich bin dafür, dass man dem Gemeindepräsidenten die 60'000 Franken per sofort gönnt.»