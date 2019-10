Die Grüne-Wellen

Sie ist in aller Munde: Die grüne Welle. Die Boulevardzeitung mit den grossen, roten Lettern verzichtete sogar auf Letztere und titelte am Montag in grossen, grünen Buchstaben «grüne Flut». Es ist also alles grün. Und das, obwohl die Blätter an den Bäumen gerade die Farbe wechseln und bald rot und braun werden. Rot hat am Wahlsonntag verloren, braun war gar nicht der Rede wert.