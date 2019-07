Die Gewerbeschule ist bereit für den Umbau

Zwar sind Sommerferien, doch im Berufsbildungszentrum Emme herrscht Hochbetrieb. In diesen Tagen wird das ganze Schulhaus an der Zähringerstrasse 13 in Burgdorf leer geräumt. Stühle, Pulte, Unterrichtsmaterialien werden in die Container auf der Wiese hinter der Tennishalle gezügelt. Andere werden zwischengelagert. Denn schon während der Ferien beginnen die Sanierungsarbeiten. Ein Jahr werden sie dauern. Der Grosse Rat hat dafür einen Kredit von 17 Millionen Franken gesprochen.