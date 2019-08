Die EK Affoltern verschenkt Geld

Dieses Mittel ist nicht alltäglich. Im aktuellen Infoblatt macht die Ersparniskasse Affoltern auf einen Wettbewerb aufmerksam: Wer am Bancomaten in Weier eine Fünfzigernote mit einer der acht bestimmten Seriennummern abhebt, kann sich am Schalter melden und bekommt gleich noch eine zweite Note dazu. Wird der Geldautomat etwa zu wenig genutzt, dass die Bank zu diesem Mittel greift? Bankleiter Christoph Müller bestätigt dies auf Anfrage. «Weder die Strecke Huttwil–Burgdorf noch die Strecke Sumiswald–Huttwil führt an unserem Automaten in Weier vorbei. Deswegen möchten wir die Kunden ermuntern, diesen Geldautomaten etwas mehr zu benutzen.» Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 20. Oktober.