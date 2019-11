Die Anschlussgemeinden sind für das Projekt

Wenn über das Schulhausprojekt in Rügesauschachen abgestimmt wird, geht das auch andere Gemeinden etwas an. Über die Hälfte der Oberstufenschüler kommen aus einer Nachbargemeinde. Vor allem aus Lützelflüh und Hasle besuchen viele Schüler ab der 7. Klasse den Unterricht in Rüegsau. Aber auch Heimiswiler und Affolterer Kinder gehen teilweise in der Nachbargemeinde zur Schule. Dafür werden Infrastrukturbeiträge bezahlt. Der Tenor bei den Gemeinderäten ist klar: Man unterstützt das Projekt.