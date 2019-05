Die alte Brücke kommt weg

Gemeindepräsident Walter Sutter (SVP) hätte es als «wunderschön» empfunden, wenn das Resultat etwas deutlicher ausgefallen wäre. 1630 Langnauerinnen und Langnauer sagten Ja zum Verpflichtungskredit von 1,57 Millionen Franken. 1171 Personen waren dagegen. Im Vorfeld der Urnenabstimmung hatte sich die SP kritisch geäussert und den Ersatz der ARA-Brücke als unnötig beurteilt. Erst in letzter Zeit habe er vermehrt Gegenwind wahrgenommen, sagte Sutter am Sonntag. Aber er mochte sich nicht länger darüber aufhalten, dass gut 40 Prozent der Stimmenden gegen das Projekt votiert hatten. 40,1 Prozent der Stimmberechtigten hatten sich an der Gemeindeabstimmung beteiligt.