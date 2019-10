Der Mann mit den gestohlenen Velos

Um die Bande zu überführen, wertete die Polizei unter anderem die Kontrollstelle auf der A1 im Grauholz aus. Diese filmt die Fahrzeuge und scannt die Kontrollschilder.

Mit der Anlage wird vor allem kontrolliert, ob die Lastwagen die LSVA (leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe) korrekt abrechnen. In einer Nacht im März 2018 erfasste die Anlage auch den Minibus der mutmasslichen Velodiebe: Um 0.09 Uhr fuhr er in Richtung Bern und um 3.46 Uhr wieder in Richtung Zürich.

Persönlichkeit verletzt?

Gegen den Chauffeur sowie den zweiten Mann, der die Velos gestohlen haben soll, läuft ein Verfahren wegen Hehlerei. Als Beweismittel dienen auch die besagten Aufzeichnungen vom Grauholz.

Die Anwältin des Chauffeurs stellte jedoch den Antrag, dass die Aufzeichnungen nicht benutzt werden dürfen. Sie würden die Persönlichkeitsrechte ihres Klienten verletzen. Der von ihm gelenkte Minibus sei nämlich nicht LSVA-pflichtig, und es gebe keine rechtliche Grundlage, die Daten der LSVA-Kontrollstelle im Strafverfahren zu verwenden.

«Das öffentliche Interesse ist indiesem Fall höher zu gewichten alsdie Wahrung der Privatsphäre.»Aus dem Urteil des Obergerichts

Die Staatsanwaltschaft lehnte den Antrag ab. Die Anwältin zog den Fall an das Obergericht weiter, doch auch die höchsten Berner Richter kommen nun zum Schluss: Die Aufnahmen vom Grauholz dürfen sehr wohl benutzt werden.

Das private Inte­resse des Chauffeurs an der Wahrung seiner Privatsphäre sei dem öffentlichen Interesse an der Aufklärung eines mehrfachen Diebstahls gegenüberzustellen, heisst es im Urteil des Obergerichts. Das öffentliche Interesse sei in diesem Fall «klar höher zu gewichten».

Hochwertige Velos

Wie viele Personen letztlich an der Velohehlerei beteiligt waren, ist offen. Klar ist, was die Ermittler der Bande zur Last legen: Sie soll zwischen Oktober 2017 und Oktober 2018 im Kanton Bern und in angrenzenden Gebieten 190 meist hochwertige Velos gestohlen haben, um sie im Ausland zu verkaufen.

Der Deliktbetrag beläuft sich laut Staatsanwaltschaft auf eine halbe Million Franken. Der Mann, der für die Diebstähle verantwortlich sein soll, sowie der Chauffeur wurden im Zuge der Ermittlungen verhaftet. Der später wieder freigelassene Chauffeur arbeitet schon länger für ein rumänisches Transportunternehmen.

Er ist regelmässig mit Minibussen zwischen der Schweiz und Rumänien unterwegs. Er bestreitet, in die Hehlerei involviert zu sein. Er habe nicht gewusst, dass die transportierten Fahrräder gestohlen gewesen seien.

Wie das Verfahren gegen die beiden Beschuldigten ausgeht, ist offen. Die Aufzeichnungen vom Grauholz dürfen aber gegen sie verwendet werden – falls das Urteil des Obergerichts nicht noch ans Bundesgericht weitergezogen wird.