Der Gemeinderat verletzt eine Norm

Diese Frage musste ja kommen. Die Frage, ob ein Lidl-Laden in Langnau nötig ist. «Hat man jemals darüber abgestimmt, ob es in Langnau einen weiteren Einkaufsmarkt braucht?» Das wollte eine Votantin wissen, nachdem in der Kupferschmiede über die Überbauungsordnung informiert worden war, die regelt, wie Lidl auf dem Stämpfliareal bauen darf.