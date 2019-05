Das Thema Gewässerraum ist in Trub zu heiss

Er befürchtet, dass die Vorlage an der Gemeindeversammlung im Dezember «versenkt» werden könnte, und hat sich deshalb entschieden, einen Teil der Ortsplanung vorläufig zu sistieren. Er verzichtet auf die Ausscheidung der Gewässerräume in der kommunalen Nutzungsplanung. Denn sie war der Grund, weshalb sich lokale Landwirte reihenweise gegen die Revision wehrten.

Ackerbau ist zum Beispiel nicht mehr möglich

In Trub muss ein deutlich grösserer Gewässerraum ausgeschieden werden als in vielen anderen Gemeinden. Entlang des Baches Trub werde stellenweise ein Korridor von 43 Metern vorgeschrieben, hatte die Gemeinde im März mitgeteilt. Das sind bloss 2 Meter weniger als für die übergeordnete und deutlich breitere Ilfis gelten.

Und das hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft: Im Gewässerraum darf der Boden nur extensiv bewirtschaftet werden, Ackerbau zum Beispiel ist auf dem definierten Streifen entlang der Bäche nicht mehr möglich. Kein Wunder, haben Landwirte keine Freude an der neuen Regelung.

In über 70 Gemeinden sei der Berner Bauernverband deshalb mit Landwirten im Kontakt, um an ihrer Seite für «gute Lösungen» zu kämpfen, teilt Präsident Hans Jürg Rüegsegger auf Anfrage mit. Der Verband gehe davon aus, dass der Kanton Bern «den ihm gegebenen Spielraum erkennt und diesen auch nutzt». Im Fall von Trub kämpft der Bauernverband Seite an Seite mit der Gemeindebehörde. Hier geht es nicht bloss um die eine oder andere kleinere Anpassung.

Die Einwände der Bauern ernst nehmen

Die Gemeinde Trub sei insofern ein Spezialfall, als ein grosser Teil des Gemeindegebietes von einem BLN-Objekt betroffen sei, gibt Rüegsegger zu bedenken. Das bedeutet: Fast die ganze Gemeindefläche ist im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) oder des Napfberglandes enthalten. Und in diesem Gebiet gelten besonders strenge Vorschriften. Die Grösse des auszuscheidenden Gewässerraums richtet sich nach einer sogenannten Biodiversitätskurve.