Das sind keine wüsten Rosthaufen

Die Exponate sind noch keine 100 Jahre alt, und dennoch kann man kaum glauben, wie die Ahnen der heutigen Traktoren und Baumaschinen funktioniert haben. Die technische Entwicklung, die Anfangs des 20. Jahrhunderts begann, hat in dieser Epoche unglaubliche Fortschritte gemacht und unsere Welt verändert. Das wird einem beim Anblick dieser Veteranen bewusst.

Es sind nicht etwa wüste Rosthaufen, die da in langen Reihen, gegen die 200 Stück, auf grüner Wiese stehen. Die Freunde historischer Technik, die sich im Verein zum Treffen zusammenschlossen, haben die Maschinen liebevoll herausgeputzt. Sie haben ihre Fundstücke, die sie über Kollegen oder Informationen aus der Oldtimerszene teils sogar im Ausland aufspürten, aus dem Dornröschenschlaf geweckt.

«Die alte Technik war relativ einfach und überschaubar.»Anton Hodel, Aussteller und Vereinsmitglied

Beim Schützenhaus Buchschachen in Eggiwil glänzen sie nun, frisch lackiert, mit Blumen, Kornähren und Fahnen geschmückt, und sehen im Vergleich mit den heutigen Kolossen ein bisschen aus wie Spielzeuge. Sie alle können zum Laufen gebracht werden. Denn was ein echter Liebhaber ist, scheut weder Zeit- noch Geldaufwand, um so einem alten Gefährt wieder Leben einzuhauchen, den Motor wieder knattern, brummen, dröhnen, spucken und fauchen zu hören.

«Sogar strassentauglich»

«Die alte Technik war relativ einfach und überschaubar», meint Anton Hodel, Aussteller und Vereinsmitglied. Aber solid und langlebig sei sie gewesen, und Bauern hätten leicht selber Hand anlegen können. Mit Vater und Bruder zusammen hat der Sammler 12 Traktoren mitgebracht. Dabei ist er weder Mechaniker noch Techniker noch Landwirt, nur einfach Bewunderer. Der Lanz Bulldog Jahrgang 1934, an dem er hantiert, stammt ursprünglich aus Ostdeutschland. Hodel ist am Vorheizen, das heisst, die Heizlampe in seiner Hand muss brennen, bevor er sie in den Glühkopfmotor hineinschiebt. Jetzt demontiert er das Steuerrad, steckt es in den vorgesehenen Stutzen und kurbelt damit den Motor an.

Es funktioniert, ein ohrenbetäubendes Knattern ertönt, beissender Rauch sticht in die Nase. «Der ist, mit Lampen und Kotflügeln versehen, sogar strassentauglich und macht 25 km/h», verrät der stolze Besitzer. Er gehörte einem Dreschunternehmer, denn für hiesige Steilhänge wäre er wenig geeignet gewesen. Hier kamen Einachser zum Einsatz, auch die sind natürlich da: Aebi, Rapid, Motrac, Bucher. Bei den Vierradtraktoren ist Hürlimann gut vertreten, aber auch Massey Ferguson, Deutz, Bührer, Fiat und John Deere. Ein Holzvergaser mit Dampfkessel fällt auf, von «Ateliers de Construction Mécanique Vevey».

Strassenbauer im Einsatz

Nebst Dreschmaschinen, einigen Autos, Motorrädern und Velosolex zeigen die Aussteller an ihrer vierten Schau als besondere Attraktion Strassenbaumaschinen. Man kann sie im Einsatz sehen, sie konstruieren einen tadellosen Radweg der Emme entlang. Da lärmt in einer Staubwolke ein Steinbrecher von der Firma Ammann aus Langenthal, der, mit Emme-Grien und Steinen gefüttert, diese zu feinem Kies zermalmt – für das Schotterbett. Die ganze Prozedur bedeutet viel und anstrengende Handarbeit. Den klobigen Strassenaufreisser brauchte es hier nicht, da nur ein Fussweglein vorhanden war.

Die Ränder befestigt ein Mann mit dem «Frösch», einem Explosionsstampfer. Dann kommt das Prachtstück zum Einsatz: eine zwölfeinhalb Tonnen schwere Zettelmeyer-Dampfwalze. Besitzer Andreas Morgenthaler weiss, dass sie zwischen 1930 und 1965 gebraucht wurde. Der Maschinenführer hat für seine Unterkunft den hölzernen Wohnwagen mitgebracht, wohnlich eingerichtet mit Bett, Tisch und Holzkochherd. Nur für eine Reise ans Meer wäre der wohl nicht so «gäbig», er hat eisenbereifte Holzräder.

