Das fehlende Wasser bereitet Sorgen

Es herrscht Ebbe. Peter Gschwend steht vor dem Brunnen, aus dem Rohr fliesst derzeit kein Wasser. Die Pfütze auf dem Brunnenboden ist Regenwasser. Das war nicht immer so: Als der Stadtzürcher vor acht Jahren in den Sandacker in Schwanden zügelte, gab es Wasser im Überfluss. Doch in den letzten vier Jahren passiert es immer häufiger, dass wenig oder gar kein Wasser fliesst. Das Nass für das Haus wie auch für den Brunnen entspringt einer Quelle oberhalb der Liegenschaft in einem Wald.