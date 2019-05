Das Blei bleibt noch länger im Boden

Die Zeiten, in denen die Schützen ihre Patronen einfach in den Boden schossen, sind bald ganz vorbei. Denn die heutige Gesetzgebung will, dass die Munition in Kugelfangsystemen landet.

Und die mit Blei belasteten Böden müssen nach und nach saniert werden. Bei vielen Schiessanlagen im Land wurde das bereits getan, etlicheSanierungen stehen aber noch aus. Und kürzlich wurden im Kanton Bern aufgrund politischer Vorgänge einige Projekte sogar gestoppt.