«Da ist mein Daheim»

Plötzlich in der Krise

Die Alterssiedlung Signau hatte es nicht immer leicht.

«Die Bilanz lässt sich wieder sehen» titelte die Berner Zeitung vor ziemlich genau zehn Jahren. Es ging um die Bilanz der Genossenschaft Alterssiedlung Signau. Ihr hatten im Juni 2007 auf einmal 500'000 Franken gefehlt. Nicht weil jemand Geld abgezweigt hätte, sondern weil auf den Liegenschaften über Jahre hinweg zu wenig Abschreibungen vorgenommen worden waren. Das Bundesamt für Wohnungswesen zeigte sich bereit, eine Darlehensschuld von 250'000 Franken zu erlassen, sofern die Genossenschaft in gleicher Höhe neues Kapital beschaffen könne. Schliesslich erliess das Amt sogar 350'000 Franken. Die Gemeinde Signau schenkte 150'000 Franken, die Kirchgemeinde 20'000, und das Dahlia kaufte Anteilscheine im Wert von 150'000 Franken.

Damit waren die Finanzen wieder im Lot. Gleichzeitig schloss die Alterssiedlung einen Zusammenarbeitsvertrag mit dem Dahlia in Langnau ab. Pflegebedürftig gewordenen Bewohnern der Alterssiedlung wurde es nun möglich, in nützlicher Frist ins Krankenheim Dahlia überzutreten. Damit könnten die Signauer Senioren nun sorgenfreier in die Zukunft blicken, freute sich der damalige Verwaltungsratspräsident und inzwischen verstorbene Walter Röthlisberger. (sgs)