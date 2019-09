Chalet Erika: Die Krux mit dem Verkauf  

Das Chalet Erika grenzt an das Alters- und Pflegeheim Wohnpark Buchegg in Burgdorf. Das Haus verfügt über eine schönen Parkanlage mit dazugehörendem Teich. Das Liebhaberobjekt soll nun verkauft werden, doch es harzt wegen des hohen Schutzstatus. Das denkmalgeschützte Chalet entstand 1894 nach den Plänen des berühmten Architekten Jacques Gros, der unter anderem in Zürich das Grand Hotel Dolder erbaute. Vor bald 25 Jahren hat die Trägerschaft des Alters- und Pflegeheims Wohnpark Buchegg, die Pro Senectute Amt Burgdorf, das historische Chalet dazu gemietet.