Beim Familienbesuch missbraucht

Als ihre 13-jährige Tochter in der Schule immer schlechter wurde und gar begann, sich zu ritzen, merkte die Mutter: Irgendetwas stimmt da nicht. So schildert es der Staatsanwalt vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau. Erst auf wiederholtes Nachfragen vertraute sich die Jugendliche ihrer Mutter und später auch der Polizei an. Das Mädchen wurde sexuell missbraucht, wie es sagte.