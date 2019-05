Bau des Velowegs behindert den Autoverkehr

Es dürfte schönere Velowege in der Region geben als jenen in der Ranflühmatte, doch praktisch ist er allemal. Am Fuss des Dorfs Ranflüh beginnend, führt er die Kantonsstrasse entlang durch die Kurve bei der Wannenfluh, bis er abrupt endet. Keine fünfhundert Meter vom Bahnhof Ramsei entfernt müssen Velofahrer und Fussgänger auf die Hauptstrasse wechseln, um den Zug zu erreichen.