Autofahrer nach Unfall schwer verletzt ins Spital geflogen

Am Samstag kurz nach 1630 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern darüber informiert, dass sich in Höchstetten ein Unfall mit drei involvierten Fahrzeugen ereignet habe. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto auf der Zürich-Bernstrasse von Höchstetten herkommend in Richtung Koppigen unterwegs. Auf zirka halber Strecke, bei einer dortigen Rechtskurve, kollidierte es frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Zudem kam es zu einer weiteren Kollision mit einem dritten Auto, das ebenfalls von Höchstetten her in Richtung Koppigen fuhr.