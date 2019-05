Auto überschlagen: Lenkerin und Beifahrer verletzt

Am Freitag um 15.10 Uhrkam es in Bärau zu einem Unfall. Zwei Autos waren von Langnau herkommend auf dem Schärischachen in Richtung Trubschachen unterwegs, als das vordere Auto unmittelbar vor der Bushaltestelle «Schärischachen» im Begriff war, rechts auf die Brücke über die Ilfis einzubiegen, kam es zur seitlichen Kollision mit dem hinterherfahrenden Auto, welches geradeaus fuhr. Das hintere Auto überschlug sich und kam rechts neben der Fahrbahn auf den Rädern zum Stillstand, wie die Polizei mitteilte.