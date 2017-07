Zeichen von Macht und Geld

«Das Mittelalter ist ja gegenwärtig in», spielte der Redner zu Beginn des Abends auf Experimente in Radio und Fernsehen an, die versuchen, das Leben der Menschen von damals zu rekonstruieren. Anhand zahlreicher Bilder versetzte Armand Baeriswyl in seinem Vortrag in Schloss Landshut die Zuhörer – es hatten sich etwa fünfzig Leute im Rittersaal versammelt – in die Zeit der Entstehung der Eidgenossenschaft zurück.

Natürlich war auch der Veranstaltungsort selber Teil von Baeriswyls Ausführungen: Schloss Landshut, wie es sich heute präsentiert, sei im 17. und 18. Jahrhundert errichtet worden, so der Fachmann. Seine Ursprünge jedoch reichen zurück ins Burgenzeitalter, der Wassergraben soll von 1175, der Rundturm aus dem Jahr 1253 stammen. «Wollten wir mehr über seine Entstehung wissen, müssten wir das Schloss ­zerstören, denn die alten Überreste liegen unter dem immer wieder instand gestellten Bau verborgen.»

Ein Unding

Das wäre natürlich ein Unding angesichts des repräsentablen Gebäudes, das Schloss Landshut darstellt. Es dient zudem als Schweizer Museum für Wild und Jagd und beherbergt in seinen Nebengebäuden die Wildtierstation. Also lassen wir dem Schloss seine Geheimnisse und wenden uns lieber der Geschichte der Burgen im Allgemeinen zu.

Residenz der Herrscher

Um das Jahr 1000 begann man, die ersten Burgen zu errichten, oft noch aus Holz. Entgegen der landläufigen Meinung, sie hätten ausschliesslich militärischen Zwecken gedient, seien sie als Wohnsitz des Adels eher Mittel zur Machtdemonstration gewesen, sagt Baeriswyl. «Anführer hat es immer schon gegeben, ihre Aufgabe war die Organisation der Selbstverteidigung, dafür wurden sie von den Bauern mit Naturalien versorgt.» Doch wohnten sie zuerst noch inmitten der Siedlungen in Herrschaftshäusern, wollten sie sich jetzt vom gewöhnlichen Volk abheben.

Mit Wehrtürmen, monumentalen Toren, Ringmauern, Wassergräben und dazu riesigen ­Bauten, möglichst zuoberst auf einem Hügel, beeindruckten sie Untertanen und Konkurrenten. «Die nächsten zwei bis drei Jahrhunderte erlebten einen richtigen Bauboom für Burgen», weiss Baeriswyl. Das Volk musste sich in Fronarbeit am Bau beteiligen, das Herrschaftsgut bestellen und sich für Kriegsdienste engagieren.

Daneben verlotterte ihr eigener Hof, von dem sie auch noch Abgaben zu liefern hatten. Kein Wunder, herrschten Armut, Not und Verzweiflung. Die Herrscher, wie auch ihre Stellvertreter, übten Gerichtsbarkeit und nahmen sich mehr und mehr Rechte her­aus, sogar in Familien- und Liebesangelegenheiten ihrer Untertanen.

«Stadtluft macht frei»

Mangels jeglicher Schulbildung ertrug die Landbevölkerung jahrhundertelang die Schikanen ihrer Besitzer – sie waren Leibeigene. Man glaubte, diese Verhältnisse seien «gottgegeben» und unumstösslich, denn der Adel hatte sich das Christentum und seine Vertreter zu Verbündeten gemacht. Doch weil die Bevölkerung wuchs, entstanden ab dem 13./14. Jahrhundert grössere Orte und Städte. Der Landadel verlor an Bedeutung und wurde von Fürsten und Stadtregierungen entmachtet.

Daher stamme der Spruch, dass Stadtluft frei mache, erklärte der Redner. In der Folge wurden viele Burgen verlassen und zerfielen zu Ruinen. Andere wurden vom Volk gestürmt und geplündert. Manche wurden auch zu komfortablen Schlössern umgewandelt wie beispielsweise Schloss Landshut. (Berner Zeitung)