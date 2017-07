«Wo ist der Dreck?»

Beat Walser sitzt entspannt im Berner Tramdepot vor einem leeren Teller und schaut auf die Uhr. Er trägt ein weisses Hemd mit Krawatte und ist glatt rasiert. «Wir müssen los», sagt er, «es ist peinlich, wenn der Fahrer zu spät kommt.»

Sein Minibus ist am Aargauerstalden parkiert. Es ist Samstag, Viertel vor drei, acht Touristen warten im Schatten der Bäume auf Walser. Sie kommen aus Aus­tralien, aus Indien und Nordamerika. Sie tragen leichte Kleidung, Flipflops, und aus ihren Taschen lugen grosse Kambly-Säcke hervor.

Ihre Tour hat am Morgen um 8.30 Uhr in Zürich begonnen. Sie haben bereits das Entlebuch hinter sich, machten halt in Trubschachen und kommen von einem Spaziergang durch die Berner Altstadt zurück. Vier von den acht haben gerade begriffen, dass Bern und nicht Zürich die Hauptstadt der Schweiz ist. Es ist ein Klischee. Es folgen noch ­weitere.

Käse und Güezi

Fast alle sind in der Schweiz nur auf Durchreise. Da ist etwa Adam Bull aus Australien, der mit seiner Freundin gerade ganz Europa erkundet, oder George Baran aus Texas, der danach noch Norddeutschland ins Auge gefasst hat. Val Watt, ebenfalls aus Down Under, ist 76 Jahre alt, putzmunter und war am Tag zuvor noch in Skandinavien.

Die Gruppe hat bereits das Entlebuch hinter sich, machte halt in Trubschachen und kommt von einem Spaziergang durch die Berner Altstadt zurück.

Der grösste Teil der Emmentaler Feriengäste sind Schweizer. Für die rund 20 Prozent ausländische Touristen sind die Firma Kambly und die Schaukäserei die beliebtesten Destinationen.

Käse und Güezi, was denn sonst. Zu den vielen Reiseunternehmen, die Touren nach Trubschachen und Affoltern anbieten, gehört auch die Best of Switzerland Tour AG aus Zürich. Mehr als 48 Ausflüge sind auf der Website des Unternehmens aufgelistet. Dieser hier heisst «Bern – Panoramatour in die Hauptstadt.»

Über die Lueg

Beat Walser startet den Motor, lässt die Klimaanlage laufen und erklärt auf Englisch: «Jetzt geht es wieder zurück ins Emmental, über eine wunderschöne Strecke, mit Ziel Schaukäserei Affoltern.» Wählen wird Walser die Route via Burgdorf über die Lueg.

Beat Walser fährt seit drei Jahren für die Best of Switzerland Tour AG. Vorher war er ein Leben lang für die IT in der Reisebranche zuständig, bis er in Frühpension ging und als Chauffeur anheuerte. «Ich fahre gern», sagt er, «wäre ich jünger, ich würde mich auch gerne an den grossen Cars ver­suchen.»

Bei der Ausfahrt Lyssach spricht Walser ruhig ins Mikrofon: «Ich nehme an, sie kennen Ikea?» und erklärt dann, dass der Gründer einst in der Schweiz gewohnt habe und eine Zeit lang wohl der reichste Mann im Land gewesen sei.

In Burgdorf redet er über die Zähringerstadt als wichtigen Wirtschaftsstandort für die Region und schwärmt vom dualen Bildungssystem. Der Motor surrt, die Sonne scheint, und hinten sitzen die acht Reiselustigen tief in ihren Sitzen und wirken etwas schläfrig.

«Jetzt kommt meine Lieblingsroute», sagt Walser und biegt auf Höhe Kaltacker in Richtung Lueg ab. Plötzlich tut sich etwas im Fond des Wagens, die künstlichen Klickgeräusche der Handykameras ertönen. «Wows» und «Ohs» sind zu hören. Während der Minibus den Gasthof Lueg mit dem Sägemehlring passiert, erzählt Walser vom Schwingen und hat nun die volle Aufmerksamkeit seiner Passagiere.

Für den «kleinen Mann»

Auf halber Strecke zwischen Lueg und Schaukäserei gibt es einen kurzen Zwischenstopp. Der Blick geht weit, die Kinnladen fallen. Nochmals wird zu den Handys gegriffen. Ein Loblied auf die Schweiz wird angestimmt. Adam Bull findet es grossartig, dass hierzulande die Grossverteiler auf lokale Produkte setzen und so für den «kleinen Mann» einstehen, wie er sagt. «Das kennen wir bei uns nicht, leider.»

Der Texaner George Baran atmet noch etwas schwer, weil ihm die enge Strasse den Puls in die Höhe hat schnellen lassen, findet die Umgebung aber «gorgeous!», herrlich. Val Watt, die Seniorin aus Australien, schwärmt von den Kühen, den sanften Hügeln und den Blumen am Wegrand.

Gerade die Sauberkeit und diese Aufgeräumtheit scheint auch etwas Irrtierendes und Einschüchterndes zu haben.

Beat Walser dreht den Zündschlüssel und gibt Gas: nächster Halt Schaukäserei. Während der Fahrt und auch später tauschen sich die Reisenden über ihre Eindrücke aus. Herauszuhören ist nicht ausschliesslich Begeisterung.

Gerade die Sauberkeit und diese Aufgeräumtheit scheint auch etwas Irrtierendes und Einschüchterndes zu haben. Ein bisschen zu schön das Ganze, zu ordentlich. Ja, ein wenig langweilig fast. Bei ihm zu Hause seien gerade Bauernhöfe vor allem eines: schmutzig, sagt Adam Bull. Und stellt die Frage: «Wo ist der Dreck?» Hier jedenfalls nicht.

Der Käse schmeckt

Nach zehn Minuten biegt der Minibus auf den Parkplatz bei der Schaukäserei ein. Im Stöckli aus dem Jahr 1741 können die Reisegäste leicht schwitzend zusehen, wie man den Käse anno dazumal gemacht hat. Dann folgt ein kleiner Rundgang, und am Schluss gibt es natürlich noch eine Emmentaler-Degustation.

Und ja, alle lieben den löchrigen Käse. Zumindest behaupten sie es. Nur einer nicht. George Baran aus Texas. Er ist lactoseintolerant und hat verzichtet, wie übrigens auch schon auf die Kambly-Güezi. Armer Kerl.

(Berner Zeitung)