Wenn der Partyausrüster umzieht

Ein Lastwagen mit Anhänger kommt entgegen, gefolgt von einem Lieferwagen. Und noch einem Lastwagen. Es herrscht reger Verkehr auf der Industriestrasse von Aefligen nach Rüdtligen. Zwischen 10 und 15 Sattelschlepper pro Tag fahren zurzeit hier durch. Ihr Ziel: der Neubau des Partyausrüsters Top Events am Ende der Gewerbezone. Das Logistikzentrum ist nach nur einem Jahr Bauzeit fertiggestellt. Seit knapp zwei Wochen läuft die grosse Züglete. Und die verlangt den Mitarbeitenden und ihren drei Chefs einiges ab – nervlich wie organisatorisch.

«Es ist eine logistische Herausforderung.» Nach der Begrüssung bleibt Mitinhaber Thomas Eberle, der für den Umzug zuständig ist, noch gerade Zeit, diesen Satz zu sagen, bevor sein Handy klingelt. «Ja, mach das. Du kannst wie abgemacht mit dem Stapler direkt in die Werkstatt rein.» Er legt auf. Eberle ist im Stress. Derzeit ist es sichtlich schwierig, alles im Überblick zu behalten. Kisten um Kisten stapeln sich nur schon im Eingangsbereich. Kartons und in Folie verpackte Eventartikel stehen überall herum.

Von Bern nach Rüdtligen

Das Unternehmen, das schweizweit Material und Infrastruktur für Veranstaltungen vermietet und ausliefert, hat seinen Sitz von Bern nach Rüdtligen verlegt. Die Lage an der Autobahn scheint optimal. Hier kann die Firma weiterwachsen, denn am alten Standort in Bern, wo Top Events bis anhin eingemietet war, ist es zu eng geworden.

Eingeplant wurden für den Bau 16 Millionen Franken. Es würden sich aber Mehrkosten abzeichnen, wie hoch diese ausfallen, wisse er noch nicht, sagt Co-Chef Eberle. In Bern bleibt lediglich auf einem Teil der bisherigen Fläche ein Abhollager bestehen, von wo Kunden Kleinmengen mitnehmen können.

Das Land, auf dem der Millionenbau steht, gehört der Gemeinde Rüdtligen-Alchenflüh, die es im Baurecht an Top Events abgibt. 85 000 Franken jährlich spült das in die Gemeindekasse. Die Behörden hatten den Zuzug des neuen Arbeitgebers stets begrüsst, hatte sich doch nach jahrelanger Suche endlich eine geeignete Firma für die freie Parzelle in der Gewerbezone finden lassen.

Doch noch im Frühling 2016, als das Baugesuch auflag, bereitete der Verkehr Sorgen. Fünf Einsprachen, die sich um die Zu- und Wegfahrten sowie den Lärm drehten, gingen damals ein. Schliesslich konnte man sich einigen. Thomas Eberle betont, der Anfahrtsplan sehe vor, dass ihr Personal und die Kunden von der Autobahn her via Umfahrung und Solothurnstrasse zum Neubau ­gelangen und nicht durchs Dorf fahren sollen.

Wegen der Einsprachen und später wegen des kalten Januars, wo die Bauarbeiten ruhen mussten, geriet das Projekt in Verzug. Eigentlich hätte der Neubau bereits im April fertig sein sollen. Jetzt drängt die Zeit. Bis Ende Juli muss der Umzug über die Bühne gehen, parallel laufen die Vermietungen weiter. Gut 150-mal werden am Ende die Sattelschlepper – beladen mit Geschirr, Besteck, Küchengeräten, Servicematerial, Stühlen, Tischen, Licht- und Tonanlagen, Böden, Bühnenelementen und Zelten – von Bern nach Rüdtligen gefahren sein.

Wo sich das Material türmt

Noch einmal führt Co-Chef Eberle ein kurzes Telefonat, bevor er die neuen Lagerhallen, den Servicebereich, die Werkstatt und den Bürotrakt zeigt – alles in allem sind es rund 12 000 Quadratmeter. Hier werden Schränke montiert, dort Abschlussarbeiten ausgeführt. Mancherorts sind Mitarbeiter daran, auszupacken, einzuräumen, zu sortieren. Jede Halle auf jedem der drei Stockwerke ist mit Unmengen an Material gefüllt – von Festbänken über Stehtische, Lounges bis zu Teppichen und Kühlschränken.

Im Erdgeschoss befindet sich der An- und Rückgabebereich mit insgesamt zehn Rampen, Räume fürs Zeltewaschen und dann zum Trocknen aufzuhängen sowie ein Hochregallager. Im ersten Stock werden Geschirr und Besteck ­geputzt und eingelagert. Zwei ­Geschirrspülstrassen können je 5000 Gläser respektive 6000 Teller waschen.

Weiter hinten sind die Gestelle mit den Möbeln aufgebaut, alle bereits eingeräumt und beschriftet. Im dritten Stock türmt sich das Material kreuz und quer. Für diese Sachen wurde der Lagerplatz noch nicht bestimmt.

Auf dem Dach wiederum ist eine Fotovoltaikanlage installiert worden. «Sie produziert mehr Strom, als der gesamte Jahres­verbrauch des Neubaus beträgt», erklärt Eberle. Das sind über 340'000 Kilowattstunden jährlich, was einem Verbrauch von circa 80 Haushalten entspricht.

Weiteres Wachstum

Das Unternehmen, das vor 20 Jahren in einer Garage im Berner Mattequartier seinen Anfang nahm, ist noch immer auf Expansionskurs: «Wir streben eine bessere Auslastung an und wollen noch mehr Material anschaffen», sagt Thomas Eberle. Letztlich solle auch mehr Personal angestellt werden. Seit letztem Jahr konnte Top Events schon um 9 auf 45 Angestellte aufstocken. (Berner Zeitung)