Weniger Schüler, weniger Probleme

Auch im abgelegenen Schulhaus Neuenschwand in Aeschau gibt es Streitereien. «Aber eigentlich nur unter den Kindern», sagt die Schulhausabwartin Simone Schär. Sie selbst habe noch nie wirklich Ärger mit Schülern gehabt.

Die 34-Jährige bezog vor zwei Jahren die Wohnung im Dachgeschoss des Schulhauses. «Die damalige Abwartin wurde pensioniert, weshalb ich mich mündlich für den Job beworben habe», sagt die zweifache Mutter.

Ursprünglich ist sie gelernte Zahntechnikerin, den Job Abwartin macht sie zum ersten Mal. Zweimal pro Woche putzt Schär nun die Böden, wäscht und bügelt Handtücher und Reinigungslappen, mäht den Rasen und entfernt Unkraut. Nur bei technischen Defekten stösst sie manchmal an ihre Grenzen.

«Ist zum Beispiel die WC-Spülung defekt, dann hole ich den Abwart vom Schulhaus Eggiwil zu Hilfe.» Vertraglich habe sie ein 26-Prozent-Pensum, wobei sie für die Reinigungsarbeiten wöchentlich sechs bis sieben Stunden benötige. «Bald steht der grosse Sommerputz bevor, da kann es auch einmal mehr sein.»

Abschluss ohne Streiche

Mancher Abwart muss zu Beginn der Sommerferien Zeit einplanen, um Überreste von Abschlussstreichen der Neuntklässler zu beseitigen. Nicht so Simone Schär: «Nur ein einziges Mädchen hat dieses Jahr die neunte Klasse absolviert.» Denn insgesamt zählt die Schule nur fünfzehn Kinder von der ersten bis zur neunten Klasse.

Auch ihr Sohn hat nun bereits sein erstes Schuljahr absolviert. «Die Kinder sind wirklich sehr lieb, und ich kenne sie alle beim Namen.» Als zum Beispiel mehrmals eine ­unbenutzte WC-Papierrolle in der ­Toilettenschüssel schwamm, stellte Schär die Kinder zur Rede: «Ich habe sie einfach darum gebeten, das nicht mehr zu tun.» Und seither sei es nie mehr vorgekommen.

Heile Welt

Auch wegen des anständigen ­Verhaltens der anderen Kinder sei sie nach Neuenschwand in Aeschau umgezogen. «Ich bin so froh, dass meine Kinder hier in die Schule gehen können und nicht in eine 30-köpfige Klasse kommen, in der sie untergehen würden.» Hätte Schär diese Schule nicht per Zufall angetroffen, dann wäre für sie nur die Rudolf-Steiner-Schule infrage gekommen.

Sie selbst sei in Aeschau und Bern aufgewachsen und habe die Rudolf-Steiner-Schule besucht. «Dort hatten wir keinen Abwart, die Eltern kümmerten sich um den Gebäudeunterhalt.» Geputzt wurde dort nur einmal pro Woche, weshalb das Klo manchmal etwas dreckig gewesen sei. «Das möchte ich hier besser machen», sagt Simone Schär.

Arbeit ist allgegenwärtig

Die junge Frau mag ihre Arbeit. «Es ist ein schönes Gefühl, zu wissen, dass man arbeitet.» Ob es nun putzen sei oder etwas anderes. Am meisten mag sie an ihrem Job den Kontakt zu den Kindern. Und auch zu den Lehrern habe sie ein gutes Verhältnis: «Sie bedanken sich sogar bei mir fürs Putzen», so Schär.

Nur manchmal habe sie Schwierigkeiten, sich abzugrenzen. «Wenn ich mit meinen Kindern draussen spiele, dann sehe ich immer, was man noch alles machen könnte.» Denn die Arbeit liegt direkt vor ihrer Wohnungstür. (Berner Zeitung)