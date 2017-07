Sie bringt viel Emmental unter die Leute

«Es läuft viel,», sagt Verena Zürcher. Eigentlich möchte sie ja von dem Buch erzählen, das am Samstagabend Vernissage feierte. Aber sie kommt fast nicht dazu. Für den Fotografen posiert die Gründerin des Landverlags in Trubschachen vor einem kleinen Gebäude neben dem Mauerhofhaus. In diesem Ofenhaus aus dem Jahr 1757 hat die 50-Jährige letzte Woche vierzig Krebsforscher beim Flammkuchen- und Züpfebacken angeleitet. Denn seit letztem Oktober führt sie auch Backtage durch. Verena Zürcher, die vor zehn Jahren einen eigenen Verlag gegründet hat, betreibt seit einem Jahr in Trubschachen auch ein kleines Tourismusbüro.

Das eine ergab sich aus dem andern: Vor sieben Jahren begann die in Langnau wohnhafte ehemalige Journalistin mit der Her­ausgabe der «Lebenslust» – einem pro Jahr fünfmal erscheinenden Magazin, das Leben und Wirken der Emmentaler zum Thema hat. Hatte sie anfänglich mit ein paar Hundert Abonnenten gerechnet, sind es heute 2500, weitere rund tausend Hefte laufen jeweils über den Freiverkauf – Tendenz steigend.

Sie probierts einfach

Verena Zürcher spricht mit Lebenslust jene an, die sich nach Natur, Erdverbundenheit und einfachem Lebensstil sehnen. Schon länger organisiert sie Ausflüge durchs Emmental – etwa Vollmondwanderungen, Goldwaschkurse, Eseltrekkings und natürlich immer wieder Lesungen. Seit letztem Oktober laufen diese Angebote über ihr Büro ­Hogerland-Tourismus.

Sie, die in Trub aufgewachsen ist und in Langnau in einem kleinen Bauernhaus mit Sohn, Maulesel, Esel, Schafen, Ziegen, Hasen, Hühnern, Hund und Katzen lebt, hat sich zu einer profunden Kennerin des Emmentals entwickelt. So kam auch Nick Hartmann, als er im Mai mit «SRF bi de Lüt» durchs Emmental streifte, nicht an Verena Zürcher vorbei. Sie führte zum Räbloch und zeigte das Steinmösli zwischen Eggiwil und Schangnau. Auf die Frage, ob sie Tourismus Emmental konkurrenziere, sagt sie: «Das kann man nicht vergleichen: Ich erhalte keinen Franken Subventionen und habe absolute Narrenfreiheit.» Sie müsse niemandem Rechenschaft ablegen. «Bei mir entscheidet allein der Kontostand, ob ich etwas mache oder bleiben lasse», sagt sie.

Sie führt durchs Hogerland

Es hätte durchaus auch schiefgehen können, als Verena Zürcher vor einem Jahr den Emmentaler Reiseführer «Hogerland» herausgab. 20'000 Franken kostete allein die Produktion. Niemand wusste, ob nach den Reiseführern aus dem späten 19. und dem frühen 20. Jahrhundert wieder etwas Derartiges gefragt sein könnte. Doch die Autorin hatte nicht umsonst gearbeitet. Vor einem Jahr brachte sie 2'500 Stück «Hogerland» in den Buchhandel, innerhalb kürzester Zeit waren sie verkauft.

Verena Zürcher liess 3000 Exemplare nachdrucken. «Bei uns ist das der Spitzenreiter», stellt Irina Steinmann fest, die über Espace-Card (einer Vergünstigung für Abonnenten dieser Zeitung) mehrere Bücher im Angebot hat. Wenn sie sonst über diesen Kanal ein- bis zweihundert Bücher verkaufe, sei sie sehr zufrieden, sagt Verena Zürcher. Von «Hogerland» waren es bisher mehr als 900.

Sie kennt die Leute

Mit ihrem Emmental-Angebot trifft Verena Zürcher offenbar den Nerv der Zeit. Allein in den letzten zwei Wochen habe sie mit ihren Anlässen rund hundert Personen in die Region geholt. «Die haben hier gegessen, logiert und eingekauft», sagt die Unternehmerin, die langsam daran denkt, feste Mitarbeiter anzustellen. Was ihr zugutekomme, sei ihre breite Vernetzung. Damit meint Verena Zürcher nicht etwa Kontakte zur Emmentaler Elite, sondern zur Basis. «Wenn auf einer Wanderung jemand ein Knieproblem hat, genügt ein Telefon, und jemand aus der Nähe fährt die Person zum nächsten Treffpunkt.» Solche Beispiele würden den Gästen zeigen, «dass wir uns in unserer Region frei bewegen und nicht einfach einen vom Büro aus geplanten Job machen».

Sie will es genau wissen

Die Verlegerin und Touristikerin ist überzeugt: «Das Riesenbedürfnis der Leute, die Natur zu nützen und sie gleichzeitig zu schützen, wird in Zukunft ein grosses Thema werden.» Und die Bauerntochter will dabei kompetent mitreden können. Sie will ihren Gästen Auskunft geben können über die hiesige Tier- und Pflanzenwelt. Deshalb lässt sie sich in einem anderthalbjährigen berufsbegleitenden Studiengang zur Rangerin ausbilden. Im Emmental kennt sie ausser dem Schangnauer Förster Fritz Salzmann niemand, der diese Ausbildung absolviert hätte. Wenn alles nach Plan läuft, erhält sie im Mai 2018 das Diplom.

Sie hat auch Glück

«Ja, es läuft viel», wiederholt Verena Zürcher, «manchmal fast etwas zu viel.» Vor ihr liegt das jüngste Produkt: das Bilderbuch «Der Bueb vom Trueb» von Ferdinand Steenaerts. Erstmals erschien es in den 1980er-Jahren im Verlag Emmentaler Druck AG. Nach dessen Liquidation gingen die Rechte an den Licorne-Verlag über. Dieser habe sich geweigert, das Buch, das einst ein Riesenrenner war, zum wiederholten Mal neu aufzulegen, weiss Verena Zürcher. Da gelangten die Truber an sie. Denn in der Gemeinde gehört es zur Tradition, jedem neu geborenen Buben «Der Bueb vom Trueb» zu schenken. Die Mädchen erhalten das «Sonnegg-Liseli», ebenfalls von Steenaerts.

Als die Truber am Samstag den neuen «Bueb vom Trueb» in Händen hielten, hatte das Buch ein neues Titelbild. Nicht mehr der Munimärit ist auf dem Umschlag zu sehen. Die Tourismuskommission habe eine Änderung an­geregt, weil in Trub ja gar kein Stierenmarkt mehr stattfinde, erzählt die Verlegerin. Sie setzte sich mit dem Sohn des vor vier Jahren verstorbenen Autors in Verbindung und bekam die Originalzeichnung zur Verfügung gestellt, die der Künstler einst selber für den Umschlag vorgesehen hatte. Das freute Verena Zürcher.

Erstaunt war sie, als ihr der Sohn mitteilte, sein Vater – er hatte jahrzehntelang bei der Firma Kambly als Grafiker gearbeitet – habe die Geschichte ursprünglich in Versform geschrieben. «Ende des letzten Jahrhunderts war das offenbar nicht so in», sagt Verena Zürcher. Für sie aber war sofort klar, dass im neuen «Bueb vom ­Trueb» der Originaltext erscheinen würde. Das klingt dann so: «Da kommt er, unser Hans im Glück, mit seinem Schwein zum Stall zurück, führt es den alten Weg hinauf, sie zögert, schnuppert, grunzt und schnauft, er aber zupft sie sanft am Ohre, ‹geh weiter, gute alte Mohre!›». (Berner Zeitung)