Kunstschätze im Kleinstformat

Das Schema ist auf einen Blick erkennbar. Nach den Farben des Regenbogens sind die Briefumschläge sortiert: von Rot über Gelb bis hin zu den Blautönen. Für den Briefmarkenexperten Kurt Kimmel aber ergibt das Ganze keinen Sinn. Er steht vor der Stellwand und runzelt die Stirn. «Das ist ja gar nicht nach Farben sortiert», sagt er. Da treffen scheinbar zwei Wahrnehmungen aufeinander. Während der Blick des Laien erst auf die leuchtenden Umschläge fällt, sieht der Experte nur die Briefmarken. Und tatsächlich sind diese nicht nach farblicher Logik angeordnet.

Solch bunte Ausstellungsmethoden werden aber nur selten toleriert. Werden die Exponate nämlich von einer Jury bewertet, gilt es, strenge Vorschriften einzuhalten. An der Brief- und Ganzsachenausstellung in der Burgdorfer Markthalle hingegen geht es nicht um die Auszeichnung. «Hier kann man seine Sammlung zeigen und sich mit Gleichgesinnten austauschen», sagt Ernst Schätti. Er ist Mitglied des Organisationskomitees. Dass man sich hier kennt, ist augenscheinlich. Vorwiegend ältere Herren schauen sich die Briefe, Marken und Stempel an, fachsimpeln und diskutieren.

7 Millionen in einem Raum

Nur alle acht bis zehn Jahre finde in der Schweiz eine solche nicht jurierte Ausstellung statt, so Schätti. Aktuell ist sie noch bis morgen geöffnet. 600 Exponate mit einem Gesamtwert von 7 Millionen Franken werden gezeigt. Nebst den unkonventionellen Ausstellungsmethoden gibt es hier aber auch ganz besondere Exponate zu bestaunen. Solche nämlich, die bereits ausgezeichnet wurden und deren Besitzer somit bei jurierten Ausstellungen nicht mehr antreten können. Dazu zählen die Briefmarken von Kurt Kimmel. Der Innerschweizer zeigt einen Umschlag mit drei ceylonesischen Marken. Für 30 000 Franken hat sein Agent diesen an einer Auktion in New York erworben. «Das war viel zu billig», sagt er. Doch habe es damals nicht viele Bieter gehabt.

Von Ceylon nach London: Diese Frankierung gibt es weltweit nur einmal.

Hergeben würde er sie jedoch um keinen Preis. «Nicht für 100 000 Franken», sagt er. Denn ausser ihm würde niemand solche Marken besitzen. Produziert wurden sie nämlich nur in kleiner Auflage. Grund dafür war eine Fehlüberlegung. Die Marke hat einen Wert von vier Pence. Doch diese Frankierung habe es kaum je gebraucht, so Kimmel. Nur der Versand eines extrem schweren Inlandbriefs hätte 1860 so viel gekostet.

Dass sie dann zumindest zweimal doch auf einen Umschlag geklebt wurden, liegt an der Kombination. So finden sich auf Kimmels Exponat gleich zwei der seltenen Marken sowie eine im Wert von einem Penny. Zusammengezählt entspricht das einer Frankierung von neun Pence und reichte gerade für einen Briefversand von Ceylon, dem ehemaligen Sri Lanka, nach London.

Doch nicht jede Marke mit Seltenheitswert ist zugleich wertvoll. Hier spielten wie bei jedem anderen Gut die Kräfte des Marktes, erklärt Ernst Schätti. Was niemand nachfragt, wird nicht zu einem hohen Preis gehandelt. Ausgezeichnet werden können aber ebenso Exponate ohne grossen finanziellen Wert. Denn es geht auch um die Präsentation: Wie sind die Marken an­geordnet, und wie wird ihre Geschichte schriftlich dokumentiert. Mehr als fünfzig Jahre lang war Kurt Kimmel Juror. «Für die Beurteilung eines Exponats hat man zehn Minuten Zeit», sagt er. Da müsse man viel Wissen mitbringen, denn um nachzuschlagen reiche es nicht.

Wenn Laien bewerten

An diesem Wochenende hingegen gibt es keine professionelle Jury. Beurteilen tut das Publikum. Das stösst bei Kimmel auf Unverständnis. «Die wissen gar nicht, wie man das bewertet.» Diese Benotung diene mehr der Unterhaltung, entgegnet Schätti. Schliesslich kann man sich einigen: Solange es nicht ernst gilt, wird die Wertung durch Laien toleriert. (Berner Zeitung)