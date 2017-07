Goldgelber Saft im grünen Land

Egal, ob Freitag, Samstag, Sonntag oder Dienstag, die Bardamen in der Ilfishalle haben immer alle Hände voll zu tun. Immerhin sind die mal mehr, mal weniger zahmen Tiger eines der Aushängeschilder des Emmentals, und so ein Aushängeschild hats in sich. Oder welcher Emmentaler wurde in der Restschweiz oder im Ausland noch nie auf den käsigen ­Namensvetter angesprochen?

Aber zurück zu den Bardamen. Sie schenken Bier um Bier aus und füllen in aller Eile den nächsten Becher mit goldgelbem Gerstensaft der Marke Feldschlösschen. Feldschlösschen, das Standardbier. Es gehe immer, sagen manche Leute. Es gehöre zu der traurigen Einheitspfütze von Lagerbieren, sagen andere.

Ob gut oder schlecht – darüber lässt sich streiten –, Alternativen gäbe es aber auf jeden Fall. Über 800 Schweizer Brauereien sind auf Brauerei-kompass.ch verzeichnet, und über ein Dutzend davon sind sogar im Emmental heimisch. Dass aber kein regionales Bier, sondern das Nationalgetränk aus dem Fricktal verkauft wird, ist logisch: Feldschlösschen ist ein Sponsor der SCL Tigers.

Lieber etwas Bekanntes

Einst durfte auch Ulrich Bösiger an einem teils von Feldschlösschen gesponserten Event sein Bier ausschenken. Über hundert verschiedene Sorten hat der Burgdorfer bisher gebraut, aber nie ein Lagerbier, versichert er. Wegen der Sponsoringgeschichte stellte man an diesem Anlass neben die Zapfhahnen Bösigers auch einen von Feldschlösschen, der Gerechtigkeit halber. Und tatsächlich entschieden sichdie meisten Besucherinnen und Besuchr für das, was sie kennen: ein klassisches Lagerbier.

«Wenn du neben dem Geschäft noch ein dermassen ­zeitaufwendiges Hobby hast, kommt irgendwann die ­Familie zu kurz, und das will ich verhindern.»Ernst Schmutz, Kleinbrauer

Vor über zwanzig Jahren ärgerte sich Frühpensionär Bösiger über die kleine Biervielfalt und kam nach einer Reise durch England und Schottland auf die Idee, selbst zu brauen. Heute hat die Kleinbrauerei eine Jahresproduktion von 60 Hektolitern. Beruflich hätte Bösiger aber niemals brauen wollen. Kommerzielle Brauer seien eher Maschinisten und hätten mit dem Getränk nicht mehr so viel zu tun wie ein hobbymässiger Biertüftler.

Das Geburtstagsgeschenk

Ähnlich sieht das auch Ernst Schmutz, der mit drei Kollegen die Hardeggerperle braut: «Wenn es zu professionell wird, macht man kaum mehr etwas selbst», erklärt der Schreiner, dessen Braui 100 Hektoliter pro Jahr produziert. Die Hardeggerperle wird in zwei Restaurants ausgeschenkt, kann im Volg Krauchthal gekauft und über das Internet bestellt werden. Begonnen habe er mit einem Braukurs, sagt Schmutz. «Als ein Kollege vierzig wurde, schenkte ich ihm einen Braukurs im Tramdepot in Bern und begleitete ihn zusammen mit einem Freund. So sind wir auf den Geschmack gekommen.»

Überrascht habe ihn, wie familiär das ganze Brauerumfeld sei. Gegenseitiges Bekämpfen komme nicht vor, sondern es werde einander geholfen, wo man könne. Und es läuft gut mit der Hard­eggerperle: Das Angebot könne die Nachfrage nicht decken, aber an einen Ausbau denke man nicht. «Wenn du neben dem Geschäft noch ein dermassen zeitaufwendiges Hobby hast, kommt irgendwann die Familie zu kurz, und das will ich verhindern.»

In der Schüür

Genau einen solchen Ausbau streben Eveline und Stefan Locher jetzt an. Vor sechs Jahren verkauften sie in Langnau die ersten selbst gebrauten Biere, und im kommenden Frühjahr wollen die beiden in Zollbrück einen zweiten Standort eröffnen. Alle 750 Aktien à 500 Franken seien innerhalb eines Monats verkauft gewesen, sagt Eveline Locher.

Das sei überraschend, aber natürlich super, denn die «Mein Emmental»-Brauerei der beiden sei kapazitätstechnisch am Anschlag. Erstaunlich viele Junge hätten sich Aktien gekauft, erzählt Locher. Das führt sie darauf zurück, dass die junge Generation das Bierkartell, das in den Neunzigerjahren zerschlagen wurde, kaum mehr miterlebt habe und stärker auf die Regionalität sensibilisiert sei.

Ende Sommer soll das Baugesuch bei der Gemeinde eingehen, sodass bald unter dem Namen Brauschüür eine Showbrauerei mit Laden und Bar eröffnet werden kann. Von aussen bleibe das 200-jährige Gebäude fast das alte, während sich im Innern wegen der lebensmitteltechnischen Vorgaben noch einiges tun müsse, jedoch würden die Strukturen erhalten bleiben. Von ihrer Brau­erei leben können aber auch die Lochers nicht. Ein umfassendes Hobby sei die Bierproduktion, aber mit der Freizeitbeschäftigung einen Zweitverdienst zu generieren, sei schon sehr verlockend, so Eveline Locher.

Weiter strebt das Paar eine Zusammenarbeit mit Emmental Tourismus an: Zurzeit würden Verhandlungen laufen, eine Genusstour durchs Emmental zu organisieren, auf der neben der Schaukäserei Affoltern und Kambly auch die Brauschüür ein Programmpunkt sei. Und der erste Schritt ist bereits gemacht: Vom 29. bis 31. Juli kann in der Schaukäserei unter dem Motto Cheese & Beer degustiert und festgestellt werden, ob die beiden Produkte wirklich zusammenpassen und welches Bier den Emmentaler Käse am besten zur Geltung bringt.

In der alten Käserei

Weiter oben im Emmental ist die Kombination von Bier und Käse schon länger verankert. Mit einer Winterspezialität gestartet, verkauft die Brauerei Hohgant in Schangnau heute das ganze Jahr über Bierfondue. Daneben werden auch noch bis zu zehn Biersorten an den verschiedensten Standorten feilgeboten. Ob im eigenen Beizli, in gut sieben Restaurants oder in einem Laden in der Stadt Thun, überall kann man sich am Gerstensaft aus dem Schangnau erfreuen.

Dass das Bier aber überhaupt aus dem hintersten Winkel des Emmentals stamme, sei lediglich Zufall. «Damals haben wir unter anderem auch Käsereien und Metzgereien im Bündnerland un­ter die Lupe genommen», erinnert sich Heidi Kammer, die zusammen mit ihrem Mann Werner die Brauerei und die Besenbeiz führt. Eine ehemalige Käserei sollte es sein, weil dort schon Plattenboden und viele Kühlgerätschaften vorhanden sind, die sonst angeschafft werden müssten.

Hart an der Grenze

So zogen die aus Solothurn stammenden Kammers aus dem Aargau ins Emmental und produzieren heute um die 100 Hektoliter Bier pro Jahr. Einen umgekehrten Weg – wenn auch einen kürzeren, ging Martin S. Bühler: Mit seiner Napf-Brauerei ist er heute in Walterswil ansässig, zwar hart an der Grenze zum Emmental, wo er wohnt, aber doch streng genommen bereits im Oberaargau.

Auch nach Langnau hat es das Bier vom Fusse des Hohgants geschafft – im Käpt’n Holger wird es unter anderem auch ausgeschenkt –, doch die Tiger und ihre Dompteure zu beglücken, überlassen die Einheimischen dem Branchenprimus aus Rhein­felden. (Berner Zeitung)