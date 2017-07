E-Bikefahrerin nach Sturz verstorben

Am Donnerstag, 20. Juli 2017, wurde eine E-Bikelenkerin in Trubschachen bei einem Sturz schwer verletzt. Sie musste daraufhin in kritischem Zustand mit der Rega ins Spital geflogen werden. Dort ist sie im Laufe der Nacht auf Sonntag verstorben, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern heisst. Es handelt sich um eine 79-jährige Frau aus dem Kanton Bern.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind noch im Gang.