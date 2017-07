Der Schulwart, der Wunden heilt

Ein kleiner Mann mit Brille und rotem T-Shirt, auf dessen Rücken in weissen Lettern das Wort Staff aufgedruckt ist, geht zügigen Schritts durch das Atrium des Schulhauses Ersigen. In der Hand eine Erste-Hilfe-Tasche. «Grüessech, Herr Aebi», tönt es von allen Seiten.

Auf dem Platz toben die Kinder. Stimmen und Schreie wirbeln durcheinander. Es ist grosse Pause kurz vor den grossen Ferien. Ein Bub sitzt auf der Bank. Einige neugierige Schülerinnen und Schüler sammeln sich um ihn. «Was ist los?», ruft einer daherrennend. Hanspeter Aebi beugt sich über den Jungen, öffnet die Tasche, zückt eine Kompresse und beginnt, die Schürfwunde an der Hand abzutupfen.

Der Ersthelfer

Und Schnitt. «Das genügt, das Foto ist gemacht.» Der Junge hat sich nicht wirklich verletzt, die Szene wurde für diese Zeitung nachgestellt. Aber sie zeigt, womit es Schulhauswart Aebi oft zu tun hat: dem Verarzten von aufgerissenen Knien und Händen.

Das kann Aebi gut, hat er doch früher regelmässig als Transporthelfer bei Sportevents wie dem Slow-up, Motocrossanlässen oder den Bike Days medizinische Hilfe geleistet und den dortigen Rettungsdienst entlastet. Heute gehört ­Aebi dem First-Responders-Team Ersigen an. Die Ersthelfer werden gerufen, um zu reanimieren und die Zeit bis zum Eintreffen der ­Rettungskräfte zu überbrücken, wenn eine Person in der Nähe einen Herzstillstand erleidet.

Vom Sanitäterwissen des ­41-Jährigen können Schüler wie Lehrer profitieren. Seine Nothelfertasche im Schulhaus ist vorbildlich gepackt, den Materialeinkauf erledigt er selber. Ihn kann offenbar nichts aus der Ruhe bringen. «Verletzt sich ein Schüler, hake ich im Kopf Posten um Posten ab», erklärt Aebi. Er erkenne sofort, ob eine Verletzung harmlos sei, ob er die Eltern informieren und ihnen empfehlen müsse, einen Arzt aufzusuchen, oder ob es einen Krankenwagen brauche.

«Die meisten Blessuren entstehen bei Stürzen oder wenn zwei ineinanderprallen.»Hanspeter Aebi

Letzteres sei Gott sei Dank noch nie vorgekommen, schiebt er nach. «Die meisten Blessuren entstehen bei Stürzen oder wenn zwei ineinanderprallen.» Prügeln würden sich die Schüler eher selten. Im Turnunterricht sei einmal ein Junge falsch von den Schaukelringen abgesprungen und auf dem Rücken gelandet, erinnert sich Aebi. Man habe ihn zum Arzt gebracht. «Am Nachmittag kam er mit einem Gips am Arm daher.»

Die Entlassung

Seit drei Wochen sind die Kinderstimmen im Schulhaus verstummt, die Sommerferien haben Einzug gehalten. Hanspeter Aebi und sein Team sind kürzlich mit den Putzarbeiten fertig geworden. Bald darf auch der Abwart für zwei Wochen in den Urlaub. Er bleibt heuer zu Hause.

Zu Hause, das ist in Utzenstorf. Hier ist er auf einem Bauernhof aufgewachsen. Gelernt hat Aebi Schalteranlagemonteur (heute Automatiker). Er arbeitete in regionalen Unternehmen – zuletzt bei der Maschinenherstellerin Hug in Utzenstorf. Bis es dort zur Massenentlassung kam. «Ich war jung und ledig. Ich musste gehen.»

Noch heute schwingt Enttäuschung in seiner Stimme mit, wenn er darüber spricht. Er stand auf der Strasse. Ein Jahr sollte er arbeitslos sein, bis das Glück ihm hold war und er die Stelle als Schulwart in Ersigen bekam. Während seiner Arbeitslosigkeit war Aebi nicht untätig. Er half freiwillig beim Rettungsdienst Basel als Transporthelfer mit und besuchte Kurse. Doch für eine mehrjährige Ausbildung als Rettungssanitäter fehlte ihm das Geld.

Das Revier

Seit acht Jahren ist Hanspeter ­Aebi – mittlerweile Hauswart mit eidgenössischem Fachausweis – zuständig für die Schulanlage, die Pflege, die Reinigung, den Unterhalt, die Wartung. Dazu zählen zwölf Klassenzimmer und Werkräume, der Singsaal, die Turnhalle, der Container mit externen Schulräumen, die Tagesschule, der Kindergarten, der Pausen- und Hartplatz, das Weidenlabyrinth, der Sportrasen, die Spielgeräte und die Solaranlage auf dem Dach. Unterstützt wird er von zwei Frauen. Etwa 160 Kinder besuchen in Ersigen die Schule, Kindergärteler bis Neuntklässler.

«Jeder hört, was er hören will. Das hat nichts mit dem Alter zu tun.»Hanspeter Aebi

Den Umgang mit Kindern ist Aebi gewohnt. Seit 20 Jahren ist er Jugileiter beim Turnverein Kirchberg. Er bringt diese Geduld, Gelassenheit, Strenge, aber auch Toleranz mit, die es braucht. Und er liebt seinen Job.

Der aktuelle Schulleiter Daniel Weibel hat nur lobende Worte für den Hauswart, mit dem er seit einem Jahr zusammenarbeitet. In seinen 33 Berufsjahren als Lehrer und Schulleiter in sieben verschiedenen Schulhäusern habe er keinen besseren angetroffen. «Menschlich, kompetent, präsent», sei er.

Der strenge Liebenswürdige

Mit den Kindern reden sei seine Devise, sagt Hanspeter Aebi. «Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus.» Das gelte auch, wenn Ärger in der Luft liege – bei gefährlichen Klettereien, bei Problemen mit herumliegendem Abfall und Sachbeschädigungen. Er versuche, sich den nötigen Respekt zu verschaffen und Distanz zu wahren. Gewisse Regeln müssten eingehalten werden, aber «wie eine Furie» ausrufen nütze nichts. ­

Gerade Littering, Vandalismus, diese Gleichgültigkeit gegenüber ­allgemeinem Gut sei ein gesellschaftliches Phänomen, nicht die Schuld der Kinder. Klar, wer was ausgefressen habe und erwischt werde, der müsse ihm auch mal an einem Mittwochnachmittag unter die Arme greifen, quasi als Erziehungsmassnahme. Das durchzusetzen, überlasse er aber den Lehrkräften, mit denen er ein gutes Auskommen habe.

Wer ist schlimmer, die Schüler oder die Lehrer? Aebi schmunzelt, sagt nach kurzem Überlegen versöhnlich: «Grundsätzlich sind alles Menschen. Jeder hört, was er hören will. Das hat nichts mit dem Alter zu tun.» Auch eine Antwort. (Berner Zeitung)